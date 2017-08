Oeufs contaminés : questions sur les contrôles

À chaque semaine sa révélation dans l'affaire des oeufs contaminés. Le 17 août, 17 références de gaufres étaient retirées des magasins. Quelques jours plus tard, deux sortes de gâteaux aux amandes puis mercredi 23 aout, des pâtes fabriquées en France. Tous ces produits sont contrôlés positifs au fipronil. Un insecticide interdit dans l'alimentaire. Pour les contrôles, chaque produit potentiellement contaminé est envoyé par son fabricant dans un laboratoire. Plus de 450 pesticides différents sont recherchés, dont le fameux fipronil.

25 produits ont été retirés du marché

Depuis le début du scandale, les résultats des différents produits analysés tombent au compte-gouttes. Pour les résultats d'un seul lot, il faut attendre entre 24 et 48 heures; et les laboratoires ne travaillent pas que sur les oeufs et continuent aussi leurs analyses classiques. À ce jour, 25 gammes de produits ont été retirées et 16 industriels ont acheté des lots potentiellement concernés. Les contrôles vont se poursuivre dans les prochains jours, la liste des produits retirés pourrait encore s'allonger.

Le JT

Les autres sujets du JT