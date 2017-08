Œufs contaminés : des muffins et des brownies ajoutés à la liste des produits contenant du fipronil

La liste des produits contenant des des œufs contaminés au fipronil ne cesse de s'allonger. Cinq références de muffins et deux références de brownies ont été, à leur tour, retirées du marché, a annoncé, jeudi 24 août, le site du ministère de l'Agriculture.

Les brownies au chocolat avec des pépites, individuels ou à partager, sont estampillés "Marque Repère" et vendus dans les magasins Leclerc. Côté muffins, une référence est aussi estampillée "Marque Repère" et les quatre autres sont vendues sous la marque Leader Price. Tous ces produits ont été fabriqués en Belgique.

"Pas de risques pour la santé"

La liste des produits contaminés concernait jusqu'ici des gaufres, de la frangipane, des pâtes et des pommes Dauphine. Tous ces produit ont été retirés du marché, car ils contiennent du fipronil à une concentration supérieure à la limite réglementaire, mais ils ne présentent toutefois "pas de risques pour la santé", souligne le ministère de l'Agriculture dans un communiqué. Cette liste est évolutive et sera complétée au fur et à mesure des résultats effectués sur les produits contenant potentiellement des œufs contaminés, assure encore le ministère.