Les consommateurs pourront bientôt connaître la liste de l'ensemble des produits touchés par le scandale des œufs contaminés. "Dans les prochains jours, au fur et à mesure que des résultats d'analyse seront connus, nous allons rendre public sur le site du ministère le nom de l'ensemble des produits contaminés" au fipronil, annonce le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, dans un entretien au Parisien mardi 15 août.

"Les marques, le numéro de lot, leur conditionnement et la date de mise sur le marché" devraient être publiés. Cela concernera "les lots testés et identifiés comme contaminés au fipronil à des taux supérieurs à la limite autorisée". "Les enseignes qui le souhaitent pourront informer leurs clients par des affichettes en magasin" et "dans certains cas, elles seront tenues de le faire", ajoute le ministre de l'Agriculture.

Quatorze entreprises touchées en France

Stéphane Travert juge "probable" que des produits contaminés au fipronil, un insecticide interdit dans les élevages de plusieurs pays européens, soient encore en rayons. Il rappelle toutefois "que le risque sanitaire est très faible du fait des teneurs observées et des habitudes alimentaires françaises".

Des oeufs contaminés par le fipronil ont été signalés dans 17 pays européens et jusqu'à Hong Kong. En France, le ministère de l'Agriculture a recensé 14 entreprises ayant importé des œufs ou des ovoproduits susceptibles de contenir du fipronil. Quarante "grossistes" ayant importé 45,4 tonnes de produits à base d'œufs pourraient également être concernés.