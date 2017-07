L’Europe s’entend sur une définition des perturbateurs endocriniens : "On n’a pas encore gagné la guerre", réagit Nicolas Hulot

L’Europe s’est enfin entendue mardi 4 juillet sur une définition des perturbateurs endocriniens. Selon Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, la France a obtenu gain de cause sur de nombreux sujets, même si l’Allemagne garde sa dérogation sur certains pesticides. "On n’a pas gagné la guerre définitivement (…) mais ce texte ouvre une brèche", affirme Nicolas Hulot sur franceinfo.

Concernant les exceptions allemandes, Nicolas Hulot explique que la France mènera des études sur ces substances chimiques, présentes presque partout dans l’environnement (pesticides, cosmétiques, matières plastiques) et susceptibles de modifier notre système hormonal, quitte à les interdire unilatéralement sur le territoire.

Sans définition, pas de réglementation

Les perturbateurs endocriniens ne sont pas, à l’heure actuelle, réglementées en tant que tels. Les Etats membres de l'Union européenne se sont donc réunis, mardi, pour voter une définition commune de ces agents chimiques à l'occasion d'une réunion du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

La proposition de Bruxelles était de fixer les critères définissant les perturbateurs endocriniens dans les pesticides. Sans une définition européenne, aucune réglementation européenne quant à l'usage de ces derniers ne pourra aboutir.