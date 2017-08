Ce que l'on sait de la vente en France d’œufs contaminés à l'insecticide fipronil

Après les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Suède, la France est elle aussi touchée par l'affaire des œufs contaminés à l'insecticide fipronil. Deux entreprises agroalimentaires de l'ouest de la France ont reçu "treize lots d'œufs contaminés en provenance des Pays-Bas" entre le 11 et le 26 juillet, annonce un communiqué du ministère de l'Agriculture, publié lundi 7 août. Un élevage du Pas-de-Calais a également "été placé sous surveillance", selon le ministère.

Comment des œufs contaminés ont-ils pu se retrouver en France ? Qui sont les établissements concernés, et quels sont les risques pour les consommateurs ? Franceinfo revient sur les dernières informations concernant cette contamination.

D'où viennent les œ ufs contaminés ?

Ces œufs ont été importés des Pays-Bas, où 180 élevages "ont été bloqués en raison de la présence suspectée de fipronil due à l'utilisation possible de l'antiparasitaire DEGA 16 dans ces élevages", explique le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. La société néerlandaise ChickFriend, spécialisée dans la désinfection d'élevages, est visée. Elle est soupçonnée d'avoir utilisé du fipronil dans ce produit DEGA 16. Son fournisseur belge, Poultry-Vision, est également soupçonné, selon Le Monde.

Sept pays européens sont pour l'instant touchés. Aux Pays-Bas, 300 000 poules ont déjà été abattues. A terme, un à plusieurs millions de poules pourraient être tuées, annonce Le Figaro.

Selon le communiqué du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, "treize lots d’œufs contaminés en provenance des Pays-Bas ont été livrés à deux établissements de fabrication d’ovoproduits" de la Vienne et du Maine-et-Loire, entre le 11 et le 26 juillet. Ces entreprises, dont les noms ne sont pas communiqués, fabriquent des produits à base d'œufs tels que des plats cuisinés ou des gâteaux industriels. Selon la sous-directrice de la sécurité sanitaire des aliments Fany Molin, interrogée par Le Parisien, "le premier établissement a reçu 30 000 œufs et le second, 200 tonnes". Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation précise qu'un élevage du Pas-de-Calais "a été placé sous surveillance immédiatement après le signalement par l'éleveur" de l'utilisation de fipronil par son fournisseur belge.

Comment savoir si j'ai acheté des œufs contaminés ?

Pour l'instant, aucun œuf contaminé ne semble avoir été directement mis en vente dans les supermarchés en France. Le ministère affirme que "les autorités françaises n'ont pas, à ce jour, d'informations de contamination d’œufs en coquille et de viande destinés à la consommation".

Et qu'en est-il des œufs livrés aux deux entreprises de fabrication d'ovoproduits, dans l'ouest de la France ? Selon Fany Molin, citée dans Le Parisien, les établissements "ont stoppé l'utilisation de ces œufs et sont en train de mener une enquête de traçabilité pour identifier les produits concernés, leur destination et si des produits utilisant des œufs contaminés ont déjà été commercialisés".

"C'est une enquête de très grande ampleur, assez compliquée", reconnaît Fany Molin dans Le Parisien. "Les établissements de transformation ont plusieurs fournisseurs, plusieurs recettes de plats ou pâtisseries à base d'œufs et plusieurs circuits de commercialisation", prévient-elle.

Quel est le risque si j'en consomme ?

L'insecticide fipronil est utilisé pour lutter contre les puces, tiques, poux et acariens des poules pondeuses. Il est interdit chez les animaux destinés à la consommation humaine. Cette molécule insecticide est jugée "modérément toxique" pour l'homme si elle est présente en grande quantité, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation se veut pour l'instant rassurant quant aux risques pour les consommateurs. "La présence de traces de fipronil ne constitue pas, en soi, un risque", prévient son communiqué. "Seules les analyses engagées permettront de déterminer si le niveau de contamination de ces produits est susceptible de présenter un risque pour la consommation." "Il peut y avoir un risque à moyen ou long terme si l'on consomme régulièrement des produits ayant un niveau important de fipronil, explique Fany Molin dans Le Parisien. Mais il n'y a pas de risque de s'empoisonner en mangeant une brioche qui en contiendrait des traces."