Carrefour et Auchan rappellent des lots de râpé de poulet contaminés par des listeria

Des sachets de râpé de poulet, produits par La Lampolaise de salaison et vendus sous les marques Carrefour et Auchan, ont été retirés de la vente mardi 28 février. Les enseignes Carrefour et Auchan ont indiqué sur leur site qu'ils sont susceptibles de contenir des listeria.

Certains produits ont tout de même été commercialisés. Les deux enseignes recommandent aux personnes ayant acheté ce produit de ne pas le consommer, de le détruire ou de le rapporter au point de vente, et de se faire rembourser.

Risques de fièvre et de maux de tête

Le rappel concerne les lots 1 707 411 de râpé de poulet en sachet de 150 grammes, dont la date limite de consommation est fixée au 18/03/2017.

La consommation de ce produit peut avoir pour conséquence de la fièvre, accompagnée de maux de tête. Les personnes qui présentent ces symptômes doivent consulter leur médecin traitant. La bactérie listeria peut provoquer la listériose, une infection grave qui peut être mortelle.