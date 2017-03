Bordeaux : elle croque dans une limace en mangeant une potatoe McDonald’s

Mauvaise surprise dans le menu MacDonald's de Mélanie, étudiante de l’agglomération bordelaise, mardi 28 mars. En croquant dans une potatoe, elle est tombée… sur une limace, raconte Sud Ouest. "J’ai surtout été mécontente du peu d’attention que l’on m’a porté. Ce n’est pas anodin de manger une limace en croyant manger des frites", explique la jeune femme, écœurée.

Tout commence après l'achat d'un menu à emporter. "Arrivée chez moi, en regardant à l’intérieur du sachet de potatoes, je remarque des traces blanches, raconte l'étudiante. J’en prends une avec une grosse tache noire et je me dis que ça doit être normal. Je la croque et je sens une matière gluante, sauf que j’avais déjà avalé ma bouchée. Je recrache ce que je peux et je constate qu’il y a une limace qui logeait dans la potatoe."

Une enquête en interne et auprès du fournisseur

Mélanie dit avoir été malade tout l'après-midi à l'idée de ce qu'elle avait avalé… Elle est ensuite retournée au restaurant pour demander un dédommagement. Selon elle, le manager lui a alors proposé de rembourser son menu et de lui en offrir un autre. Contacté par Sud Ouest, le restaurant concerné a tenu à apporter sa version des faits. "La direction a bien pris en compte la plainte de cette cliente, et les échanges ont été cordiaux et constructifs. Après lui avoir remboursé le montant total de sa commande, elle a été informée qu’une enquête serait menée en interne, et auprès de notre fournisseur."