VIDEO. Irlande : à la découverte du plus bel hôtel du monde

La destination dans le vent, pour la deuxième année consécutive, c'est l' Irlande . Le pays abrite parmi les plus beaux hôtels de la planète. A l'intérieur des terres, au milieu d'un immense parc, surgit une bâtisse. Austère à l'extérieur, elle rayonne à l'intérieur, de couleur, de chaleur et de raffinement. Ici, pas d'écran de télévision, pas de musique d'ambiance, juste le crépitement des cheminées sous les dorures des bibliothèques. Un calme et une volupté que protège rigoureusement Damien Bastiat, le directeur français de l'hôtel.

"Vous vous sentez un petit peu seul au monde, ici", explique le directeur de l'hôtel Ballyfin. Seulement 39 clients, et trois fois plus d'employés, aussi peu visibles qu'efficaces. Vos livres préférés seront disposés avant votre arrivée dans cette suite à 1 800 euros la nuit. Et ce seront les œufs frais de l'hôtel qui seront servis au "breakfast". Autant d'attentions discrètes, mais ultra personnalisées qui ont valu au Ballyfin d'être sacré meilleur hôtel du globe de l'année 2016 par les lecteurs du Condé Nast Traveler, le magazine américain de voyage réputé le plus influent au monde.

