VIDEO. A la découverte du mystère du Triangle des Bermudes

Une disparition d'avions scelle la légende

Partir en exploration au large desBermudes est un dilemme. Comment résister à l'appel de ces eaux de toute beauté ? Mais comment être sûr de revenir de ce bout d'océan mortel qui a englouti tant de vies ? Ici, une antique roue à aubes, un peu plus loin, un moteur d'avion et son hélice, là, une coque couchée sur le flanc,PhilippeRouja travaille pour le gouvernement desBermudes et enquête sur l'origine de chaque naufrage. Pour l'archéologue, certains s'expliquent rapidement.Mais dans cette zone surnommée la capitale des épaves de l'Atlantique, d'autres naufrages sont plus mystérieux. "Je dirai que deux tiers des épaves qu'on connaît, on ne connaît pas l'histoire. On ne sait pas quel est le nom de l'épave. Ce sont des épaves plus anciennes", explique celui qui affirme, au fond de lui, ne pas vouloir que tout puisse un jour s'expliquer.