Paris Hilton affirme (encore) avoir inventé le selfie

Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour raviver, ne serait-ce qu'un instant, la flamme d'une gloire passée... Prenez Paris Hilton, jadis star des tabloïds et des émissions de télé-réalité, aujourd'hui rangée dans le grand tiroir des souvenirs embarrassants de ce que furent les années 2000, clinquantes, écervelées et profondément vaines. Ladite Paris, sans doute fort marrie de voir qu'elle ne fait plus recette, a trouvé le moyen de ressurgir sur nos timelines, dimanche 19 novembre.

"Il y a 11 ans jour pour jour, Britney et moi inventions le selfie". Quelle idée saugrenue que de lancer à la face du web ce genre d'affirmations. Une utilisatrice avide des réseaux comme Hilton devait nécessairement se douter que la chose allait déclencher une mini-tempête de réactions ironiques, comme les internautes en ont le secret. Ainsi donc, ça n'a pas manqué, chacun y est allé de son petit commentaire, de son petit rappel historique, déterrant des selfies bien antérieurs à 2006 mettant en scène Madonna, Debbie Harry, George Harrison ou Jackie Kennedy, avant d'aboutir au selfie ultime, au père de tous les selfies, cet autoportrait remontant à 1839 :

This is the first ever photograph selfie in history, taken by Robert Cornelius in 1839. It's now in the collection of @librarycongress. pic.twitter.com/OJVQz7Rnrk