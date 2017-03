VIDEO. Vente aux enchère décevante pour une collection des Beatles

"Oh, I believe in yesterday." Pochettes alternatives de l'album Sgt Pepper's, photos originales de celle d'Abbey Road, lettres signées des Beatles... La maison de vente Drouot a mis aux enchères, samedi 18 mars, à Paris, des centaines de pièces de Jacques Volcouve, un collectionneur français fan du groupe de Liverpool.

Au total, quelque 330 lots ont été proposés. Parmi eux, deux pochettes très rares du 33 tours The Beatles Yesterday and Today, sorti uniquement aux Etats-Unis en 1966. Pour ces deux pièces, du photographe Robert Whitaker, les Beatles qui "ne souhaitaient pas ce disque ont posé déguisés en bouchers avec des pièces de viande et des poupons désarticulés", raconte le collectionneur. La maison de production Capitol en avait mis dans les bacs 60 000 exemplaires, "très vite retirés pour cause de scandale", explique Jacques Volcouve.

"Je trouve que la salle réagit peu"

En France, c'est une autre pochette qui est particulièrement prisée, celle du quatre titres From Me To You, paru en 1964. Une pochette spécialement réalisée pour un pressage français après leur passage à l'Olympia: les Beatles y posent en Français-types avec béret, képi, bicorne et baguette à la main... Une rareté, car "très peu édité et commercialisé" selon le collectionneur.

Mais alors que la vente n'était pas terminée, Jacques Volcouve faisait part de sa déception. "Je trouve que la salle réagit peu, a-t-il commenté. Je trouve un peu décevant que beaucoup de gens se soient déplacés sans faire d'enchères.

Je trouve ça même très très étrange."