VIDEO. Tour de France 2017 : drôles, dangereux ou nus, les fans sont capables de tout

Durant trois semaines en juillet, le Tour de France prend possession du bitume. Et avec lui, son cortège de supporters hauts en couleur. Ils sont des millions à s’amasser chaque année sur les bords des routes, attendant des heures, parfois sous un soleil de plomb, parfois sous un déluge, un spectacle – le passage des coureurs – qui ne dure que quelques secondes. Alors quand les échappés ou le peloton arrivent, certains donnent tout. Toutes les extravagances sont possibles.

Des dérives intolérables

Certains n’hésitent pas à se mettre dans le plus simple appareil, ou quasiment, pour escorter les coureurs. D’autres sont plus sagement postés sur le bord mais donnent de la voix. Ceux-là se font entendre, mais sont plus discrets que les supporters qui craquent des fumigènes, ou que ces Hollandais qui envahissent l’Alpe d’Huez. Si ces fans font partie du spectacle, certains comportements sont de dangereuses dérives : photographes amateurs qui deviennent des obstacles ou, pire encore, insultes et crachats.