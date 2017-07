VIDEO. Etats-Unis : le jeu "Candy Crush" adapté à la télé

La recette est toujours la même : réaliser des combinaisons pour éliminer le plus de bonbons. Depuis le dimanche 9 juillet, la chaîne américaine CBS diffuse une adaptation télé du jeu pour mobiles et tablettes Candy Crush. Quatre équipes de deux joueurs s'affrontent sur différentes épreuves. Les derniers en lice peuvent remporter 100 000 dollars (près de 88 000 euros).

Suspendus à des cordes

Présentée par l'acteur Mario Lopez, Slater dans la série des années 1990 Sauvés par le gong, l'émission a réuni plusieurs anciens candidats de téléréalité lors de son premier numéro. Selon la production, les candidats doivent faire preuve d'agilité, de rapidité et d'esprit. Comme dans le jeu pour mobiles et tablettes, ils doivent sélectionner et toucher les bonbons pour les aligner afin de les faire disparaître. Différence de taille : ils sont dans la plupart des cas suspendus à des cordes et équipés d'une perche géante.