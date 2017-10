Le vrai du faux. Non, Albert Einstein n'est pas l'auteur d'une phrase connue sur les abeilles

Non, Einstein n'a jamais fait de citation à propos des abeilles. (FRANCEINFO)

La France a autorisé il y a quelques jours la mise sur le marché de deux pesticides qui contiennent une molécule - le sulfoxaflor - accusée de tuer les abeilles. Du coup, c'est le retour d'une très célèbre citation sur les réseaux sociaux ces derniers jours, c'est sans doute la plus célèbre phrase attribuée à Albert Einstein : "Si les abeilles disparaissent de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre".

On la trouve absolument partout depuis plusieurs décennies, sur les réseaux sociaux évidemment, mais aussi dans des articles ou même sur le site du ministère de l'Agriculture.

Le problème, c'est lorsqu'on demande à Roni Grosz, le directeur des archives Albert Einstein, qui compile 82 000 documents signés de la main du Nobel, si ce dernier a réellement parlé des abeilles, voilà ce qu'il répond : "La réponse est non. Il n'y a pas d'indications qu'Einstein se soit soucié des abeilles, à aucun moment de sa vie. De notre expérience, il n'avait jamais parlé d'abeilles, pas de traces du tout."

D'autres cas de citations attribuées à tort

C'est en fait un grand classique : lorsque vous voulez défendre une cause ou un point de vue, quoi de mieux comme argument massue qu'une phrase d'un célèbre personnage historique. Autre exemple : "Voltaire disait 'Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire'." Citation prononcée ici par Marion Maréchal Le Pen en 2015, mais on entend cette phrase un peu partout.

Sauf que cette phrase n'est pas de Voltaire. Aucune trace dans ses écrits. Elle vient en fait d'une biographe britannique du philosophe.

Autre exemple : "Churchill disait 'les fascistes de demain s'appelleront eux-mêmes anti-fascistes'" Là aussi, aucune trace de cette déclaration dans les archives de Churchill. Par contre, elle semble avoir été utilisée pour la première fois par un homme politique populiste américain des années 1930. Ces cas de fausses citations existent aussi pour Roosevelt ou Gandhi.

Mais après tout, ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas de trace dans leurs archives qu'Einstein, Voltaire ou Churchill n'ont pas dit ces phrases. D'ailleurs, comme le disait très justement Napoléon un matin d'octobre : "C'est quand même bien pratique de mettre une phrase invérifiable dans la bouche d'un mort célèbre, ça fait toujours son petit effet..."