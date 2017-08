La boîte à outils de l'emploi. Jaipasleprofil.fr, un site qui met en valeur les CV atypiques

Capture d'écran de la page d'accueil du site jaipasleprofil.fr (CAPTURE D'ÉCRAN)

Un site réservé aux profils atypiques pour les autodidactes, aventuriers de retour d'un congé sabbatique, curieux en reconversion professionnelle, éclopés du parcours scolaire classique, profils atypiques de tout poil. Spécialement conçu pour ces personnes, jaipasleprofil.fr n'attire strictement que les entreprises prêtes à sortir des clous en matière de recrutement. En postant votre CV sur ce site d'emploi, vous ne courrez pas le risque d'être écarté parce que vous n'entrez pas dans les cases. Votre futur employeur est justement intéressé par vos différences.

Une centaine d'entreprises utilisent jaipasleprofil pour publier leurs annonces et aller fouiner dans la CVthèque. Poster son CV est gratuit pour les candidats, comme c'est le plus souvent le cas dans les sites de recrutement. Mais, plus surprenant, c'est aussi en accès libre pour les entreprises. Pas de spécialisation par métier ou par secteur dans ce site, sa seule spécificité, ce sont ses candidats.

Expérience vécue

Nicolas Lacombe, son fondateur, a eu l'idée de jaipasleprofil en essayant de dresser le profil type du commercial alors que lui-même devait recruter. Il s'est aperçu que les meilleurs de son réseau n'étaient pas des commerciaux typiques et expérimentés. Il comptait parmi eux un étudiant, un ancien serveur et un manutentionnaire reconverti. A un moment où un tiers des entreprises disent avoir du mal à recruter, l'idée est d'élargir le spectre et de donner leur chance à des candidats qui en veulent plus que les autres.

Pour les candidats, c'est l'assurance que leur CV sera lu et pris en considération. Fini le temps perdu à postuler auprès d'entreprises qui ne veulent que des clones. Sur le site, on trouve notamment beaucoup d'annonces pour des postes de commerciaux, d'informaticiens et de techniciens ouverts à tous.