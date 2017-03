VIDEO. Nintendo Switch, Wii, Game Boy, NES... Nintendo, la rupture à tout prix

Fini la console de salon et la console portable. Nintendo a lancé, vendredi 3 octobre, Switch, une machine hybride, avec des manettes détachables et la possibilité de passer d'une console portable à la télévision du salon. Selon Le Figaro du 7 mars, qui relaie des chiffres fournis par la firme japonaise, sa nouvelle console effectue un démarrage canon en France, où elle a écoulé plus de 105 000 machines lors des 3 premiers jours. Un record depuis les années 80. La recette de ce succès tient dans la marque de fabrique de Nintendo : le choix de la rupture face à ses principaux concurrents, la Playstation 4 et la Xbox One.

De la Game Boy à la Wii U

Depuis les années 1980, Nintendo n'a cessé d'étonner les joueurs en proposant des nouvelles technologies hors des normes du marché. Une stratégie qui lui a garanti de beaux succès comme avec la console portable Game Boy ou la Nintendo DS, avec deux écrans, dont un tactile. Mais à force de vouloir se différencier, Nintendo a aussi connu des échecs commerciaux retentissants, comme avec sa précédente console, la Wii U.