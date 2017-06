franceinfo junior. Pourquoi tous les lieux ne sont pas adaptés pour les handicapés ?

Certaines hôpitaux pour enfants disposent de classes aménagées pour accueillir les enfants malades ou handicapées mais ce n'est pas toujours le cas. Ici, à l'institut Saint-Pierre de Palavas-les-Flots (Hérault). (ALEX BAILLAUD / MAXPPP)

"Et quand ça ne marche pas ?" En faisant écho à son slogan de campagne, Sarah Salmona a interpellé le président de la République dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le 20 juin. Cette lettre ouverte à Emmanuel Macron avait déjà été vue plus de 370 000 fois en une semaine. "Vous dites vouloir faire du handicap une priorité de votre quinquennat et je m'en réjouis", commence-t-elle. Mais il y a une mesure dont vous n'avez pas parlé et qui me paraît fondamentale : garantir à des citoyens comme moi en situation de handicap suffisamment d'aide humaine pour leur permettre de vivre une vie digne et autonome." Professeure de français, myopathe depuis sa naissance, Sarah Salmona explique vivre sous assistance respiratoire et avoir besoin d'aide au quotidien pour s'habiller, se doucher, se coucher, se nourrir, etc.



D'autres appels lancés au président

Le budget de ces aides humaines accordées aux personnes handicapées a été partiellement supprimé dans son département des Yvelines. "Des restrictions qui se généralisent", déplore-t-elle dans sa vidéo. La professeure de français explique aussi qu'il peut être difficile pour une personne de trouver un emploi si elle n'a pas assez d'aide pour sortir de chez elle et se préparer mais qu'avec du soutien, il est possible d'avoir un métier et une vie sociale. "Je ne veux pas être une charge pour la société dans laquelle j'ai un rôle à jouer, malgré mon fauteuil roulant [et] mes tuyaux, continue-t-elle. Je veux être une preuve pour mes élèves qu'aucun obstacle ne peut les empêcher de vivre leurs rêves."

Espérant que son appel sera entendu jusqu'en haut-lieu, la professeure a terminé sa lettre ouverte en demandant au président de garantir "une place et un avenir en France" aux handicapés. D'autres personnes se sont récemment mobilisées pour les droits des handicapés et leurs proches. C'est le cas de la famille d'un enfant handicapé, qui a écrit au président et à Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, comme le raconte cet article de France Bleu. Dans le Loiret, d'autres ont manifesté pour demander davantage de places dans les établissements spécialisés dans l'accueil des enfants handicapés.

Pourquoi il n'y a pas beaucoup d’adaption pour les fauteuils ? Pourquoi dans les écoles il n'y a pas souvent d'ascenseur ?

Élèves dans un établissement spécialisé, nos journalistes en herbe ont choisi de parler de ce sujet, important à leurs yeux : le manque d'accessibilité pour les personnes handicapés. Pour leur répondre, Jacques Zeitoun, vice-président de l'Association des paralysés de France (APF).

