Envoyé spatial. Jouer du saxophone dans l'espace, "c'est un peu bizarre"

Thomas Pesquet est l'envoyé spatial de franceinfo à bord de l'ISS. Il nous raconte la vie à bord de la station spatiale internationale pendant sa mission. Cette semaine, l'astronaute français, qui nous a déjà parlé de sa passion pour la musique, nous présente l'un de ses compagnons de voyage : un saxophone !

En réalité, il ne pensait pas jouer du saxophone dans l'espace. Lorsqu'il a décollé le 17 novembre 2016, son instrument est resté à Terre. Chaque astronaute ne peut pas emporter plus d'1,5 kg d'affaires personnelles or un saxophone alto pèse 2,4 kg.

Mais c'est sans compter sur la ruse de ses proches. Pour son anniversaire, le 27 février dernier, il découvre le sax, acheminé le 22 février par cargo ravitailleur, avec la complicité de la NASA. "Ma compagne faisait partie du complot, explique Thomas Pesquet à franceinfo. Les gens du centre de contrôle à Houston l'ont dissimulé. Il a été chargé dans le véhicule cargo sans que je ne sache rien. Même dans la liste de tout ce qu'il y a dans le véhicule cargo, le nom a été maquillé pour ne pas que je le vois. C'était vraiment super sympa."

