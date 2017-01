C'est ma santé. Comment s'habiller quand il fait froid ?

Toutistes par grand froid devant le Musée du Louvre à Paris, le 6 février 2012. (ALEXANDER KLEIN / AFP)

-11 à Grenoble, -6 à Marseille, -2 à Paris... Le thermomètre est en baisse sensible depuis mardi 17 janvier et la vague de froid va se poursuivre plusieurs jours. Pour sortir il faut donc bien se couvrir. Premier conseil : protéger particulièrement sa tête, avec un chapeau ou un bonnet, son cou avec une écharpe. Pour les pieds ou les mains qui refroidissent rapidement, on privilégiera de grosses chaussettes ou une paire de gants.

La technique de l'"oignon"

Côté vêtements, pour s'isoler du froid, rien ne vaut la technique de "l'oignon" : se couvrir de plusieurs couches car l'air entre chaque couche joue le rôle d'isolant. Il vaut mieux deux pulls moyens qu'un gros pull. Important aussi, et ce sera particulièrement utile mardi et mercredi, mettez un vêtement qui arrête bien le vent. Et puis enfilez de bonnes chaussures pour éviter de glisser si le sol est gelé.

Un point particulier pour les bébés : attention si vous les installez dans un porte-bébé où ses jambes sont immobiles, donc très sensibles au froid. Un bébé doit être emmitouflé dans une combinaison totale avec, pour la tête, bonnet et capuche.

Petit déjeuner solide obligatoire

Pour résister contre le froid, le corps dépense beaucoup d'énergie. Il est donc conseilléde prendre régulièrement une boisson chaude comme du thé ou une infusion. Les aliments riches en vitamine C que l'on trouve dans les fruits ou les légumes doivent être privilégiés. Autre conseil : mangez du riz, des pâtes qui contiennent des sucres lents. Quand il fait froid, vous n'avez pas besoin de manger davantage mais vous devez faire attention à vous nourrir avec une alimentation équilibrée.

Dernier point : évitez de boire de l'alcool en espérant qu'il va vous réchauffer. C'est tout le contraire car l'alcool dilate les vaisseaux sanguins ce qui, au final, refroidit le corps.

Le grand froid ne tue pas les microbes

Quand les températures sont très basses, les microbes s'enveloppent dans une petite coque pour se protéger et comme il y a moins de soleil, ils sont moins exposés aux rayons ultra-violet qui les détruisent. Lorsque le mercure s'effondre les microbes ne meurent pas, ils se multiplient moins vite mais dès qu'ils trouvent de bonnes conditions, par exemple quand ils rentrent dans notre organisme où règne une douce température de 37 °C, ils se remettent à proliférer.

Enfin, sachez qu'un phénomène physique, lié au froid, diminue notre système de protection. L'air froid que nous respirons est réchauffé au niveau des muqueuses nasales avant d'atteindre nos poumons. C'est bon pour nos poumons mais cette action assèche le mucus. Du coup il perd son rôle de protection, de barrière anti-infectieuse et les bactéries et virus pénètrent plus facilement dans notre organisme.