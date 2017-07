VIDEO. Xi Jinping et Winnie l’ourson, Vladimir Poutine et Dobby... quand les politiques se heurtent à la fiction

Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, Barack Obama, Vladimir Poutine... Tous ces chefs d'Etat ont un point commun : ils ont fait l'objet de comparaisons, souvent humoristiques, avec des personnages de fiction. Des canulars qui n'ont pas toujours été bien accueillis. En Chine, les autorités ont tout simplement censuré l'image de Winnie l'ourson. La raison ? Une image virale, comparant le président chinois Xi Jinping au sympathique animal, avait été largement diffusée sur les réseaux sociaux.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/7HEDemzB3i pic.twitter.com/CVEs60nzlm — Financial Times (@FT) 16 juillet 2017

Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se présente. En juin 2016, un médecin turc a été condamné à un an de prison avec sursis pour avoir diffusé un montage photo comparant le président Recep Tayyip Erdogan avec la créature du monde du Seigneur des anneaux, Gollum. Deux universitaires, deux psychologues et un expert du cinéma avaient même dû se pencher sur la personnalité de Gollum, afin de déterminer si la comparaison opérée par le médecin relevait oui ou non de l'outrage.

Dobby, sosie de Vladimir Poutine ?

En Russie aussi, un personnage de fiction a créé la polémique. Il s'agit cette fois de Dobby, un elfe qui apparaît dans la série Harry Potter. Ce dernier aurait de nombreux traits en commun avec le chef de l'Etat, Vladimir Poutine. Conséquence : des avocats ont annoncé qu'ils comptaient porter plainte contre les producteurs du film, rapportait The Guardian en 2003. On ne sait pas si cette action a finalement été menée.

L'ex-président américain Barack Obama a aussi été comparé au personnage d'un film. Il s'agit de Satan, interprété par l’acteur Mohamen Mehdi Ouazanni dans la mini-série américaine La Bible. Un "sosie" qui avait créé la polémique au moment de la diffusion. Finalement, ce passage a été coupé au montage lors de son adaptation au cinéma, rapporte The Hollywood Reporter.