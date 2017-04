Bientôt un parc d'attractions Spirou près d'Avignon

La première pierre sera posée en juin. Un parc d'attraction consacré à Spirou et aux héros de bandes dessinées de l'éditeur Dupuis doit s'ouvrir en 2018, à Monteux, près d'Avignon (Vaucluse), ont confirmé les responsables du projet, lundi 10 mars. "Le conseil municipal m'a autorisé à signer le bail, nous le ferons dans les jours qui viennent", a expliqué le président de la communauté des communes des Sorgues du Comtat, Christian Gros.

Quinze attractions dès l'ouverture

Le parc de 8 hectares devrait ouvrir en juin 2018, pour les 80 ans du célèbre groom. La première pierre doit être posée en juin 2017, après les élections présidentielle et législatives. La date d'inauguration "permettra de profiter de la promotion du long-métrage 'Les aventures de Spirou et Fantasio'", avec Christian Clavier, Alex Lutz et Ramzy Bedia, a précisé le président de la SAS Parc Spirou, Daniel Bulliard, promoteur du projet.

Quinze attractions, dont quatre numériques, sont prévues dèsl'ouverture, puis 20 en 2020 et 25 en 2022. Outre les attractions dédiées à Spirou, trois s'inspireront de l'univers d'autres personnages des éditions Dupuis : le Marsupilami, Lucky Luke et Gaston Lagaffe. "Nous tablons sur une fréquentation de 500 000 visiteurs la première année, et visons le million de visiteurs d'ici à sept ans", a conclu Daniel Bulliard.