DIRECT. Présidentielle : regardez l'interview de Marine Le Pen dans "Dimanche en politique" sur France 3

Au moment où certains de ses proches sont visés par des accusations d'antisémitisme et où les affaires judiciaires polluent sa campagne, Marine Le Pen s'en prend une fois de plus aux médias "acharnés" et au "système qui veut à tout prix se maintenir". La candidat du Front national à la présidentielle est l'invitée de "Dimanche en politique" sur France 3, dimanche 19 mars, à partir de 12h10. Franceinfo vous propose de suivre son interview en direct.

• Marine Le Pen dénonce le "désordre généralisé" en France. Et ce dans tous les domaines, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, après l'attaque à l'aéroport d'Orly. Face au terrorisme, "notre gouvernement est dépassé, ahuri, tétanisé, comme un lapin dans les phares d'une voiture", a jugé la candidate en réunion publique à Metz (Moselle) samedi.

• Bernard Cazeneuve dénonce ses "outrances". En réaction, le Premier ministre a tablé des "déclarations anxiogènes" : "Les responsables politiques, alors que la menace reste extrêmement élevée, doivent faire preuve plus que jamais de dignité."

• Deux de ses proches s'en prennent aux médias. Dans un livre sorti mercredi, Marine est au courant de tout, et une enquête diffusée par "Envoyé Spécial", jeudi sur France 2, des témoignages mettent en cause Frédéric Chatillon et Axel Loustau, deux hommes au coeur de l'organisation de ses campagnes électorales, accusés d'antisémitisme. "J'emmerde ces 'journalistes' qui se permettent de raconter n'importe quoi", a réplique le premier sur Facebook, tandis que le second a dénoncé le travail de "militants cachés derrière une carte de presse".

