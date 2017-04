DIRECT. Présidentielle : regardez "L'Emission politique" avec Emmanuel Macron sur France 2

Après Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, place à Emmanuel Macron. A un peu plus de deux semaines du premier tour à l'élection présidentielle, le candidat d'En marche ! est l'invité de "L'Emission politique", jeudi 6 avril sur France 2, à partir de 21 heures. Objectif pour l'ancien ministre : convaincre les Français du bien-fondé de son projet, et ce alors que de nombreux électeurs hésitent encore à se déplacer aux urnes, et que dans les sondages, beaucoup de ceux qui déclarent avoir l'intention de voter Macron précisent que leur choix peut encore changer. Au cours de ce grand rendez-vous politique présenté par David Pujadas, Léa Salamé et Karim Rissouli, Emmanuel Macron est interrogé sur des thèmes de l'actualité économique, sociale, politique ou institutionnelle.

• Face-à-face politique. Emmanuel Macron débat avec Bruno Retailleau, sénateur et président du groupe Les Républicains au Sénat.

• Programme et questions d'actualité. Société, international… L’invité évoque, en compagnie de David Pujadas et Léa Salamé, les grands axes de son programme.

• Débat. Karim Rissouli anime le débat avec deux citoyens, avant de prendre le pouls des réseaux sociaux. Un maire en prise directe avec le terrain interpelle Emmanuel Macron sur le quotidien des Français.

• L'inattendu. Emmanuel Macron débat ensuite avec un invité qu'il découvre en direct, en même temps que les téléspectateurs.

• Décryptage. Dans "Demandez le programme", François Lenglet décortique ses orientations économiques.

• Billet d'humeur. La chroniqueuse et humoriste Charline Vanhoenacker clôture l'émission avec un billet d'humour "carte blanche".

