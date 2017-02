REPLAY. Revivez "L'Emission politique" avec Jean-Luc Mélenchon sur France 2

Deux heures pour convaincre. Jean-Luc Mélenchon, fondateur du mouvement la France insoumise et candidat à l’élection présidentielle, était l'invité de "L'Emission politique", jeudi 23 février sur France 2, à partir de 21 heures. "Je ne ferme aucune porte. Ce n'est pas moi qui ferme les portes. Je suis prêt à discuter. Si Benoît Hamon me dit : 'Je te propose le principe d'une candidature unique', je regarderai ce qu'il me propose", a assuré Jean-Luc Mélenchon au début de l'émission.

• Face-à-face politique. Jean-Luc Mélenchon a débattu avec Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d'Ile-de-France.

• Programme et questions d'actualité. Société, international… L’invité a évoqué, en compagnie de David Pujadas et Léa Salamé, les grands axes de son programme.

• Débat. Karim Rissouli a animé le débat avec deux citoyens, avant de prendre le pouls des réseaux sociaux. Un maire en prise directe avec le terrain a interpellé Jean-Luc Mélenchon sur le quotidien des Français.

• L'inattendu. Jean-Luc Mélenchon a débattu avec un invité qu'il a découvert en direct, en même temps que les téléspectateurs. Il s'agissait du comédien Philippe Torreton.

• Décryptage. Dans "Demandez le programme", François Lenglet a décortiqué ses orientations économiques.

• Billet d'humeur. La chroniqueuse et humoriste Charline Vanhoenacker a clôturé l'émission avec un billet d'humour "carte blanche".

