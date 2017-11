Regardez en direct l'émission "Cash Investigation" consacrée aux "Paradise Papers"

Les "Paradise Papers", c’est la dernière grande enquête inédite du magazine "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #@cashinvestigati), en partenariat avec le Consortium international des journalistes d’investigation, le ICIJ, déjà à l’origine des "Panama Papers". Huit mois d’enquête, dans le plus grand secret. C’est la plus grande fuite de l’histoire, avec 13,5 millions de documents, dont beaucoup proviennent d’un des plus grands noms du monde offshore, le cabinet d’avocats Appleby, qui a son siège aux Bermudes.

Aux côtés de près de 400 journalistes du monde entier, l’équipe de "Cash" a disséqué les montages préparés par les spécialistes d’Appleby pour leurs clients : des individus fortunés ou des multinationales. La journaliste Elise Lucet est allée à la rencontre du Pdg de Dassault Aviation. Dans ce numéro exceptionnel, des révélations sur les dessous de l’aviation d’affaires. Ou comment devenir propriétaire d’un jet privé sans avoir à payer la TVA, grâce à des sociétés qui sont des coquilles vides établies sur l’île de Man, une dépendance de la Couronne britannique…

De nombreuses révélations

"Cash Investigation" a également découvert l’existence d’une discrète société offshore aux îles Caïmans, associant le groupe Louis-Dreyfus, un géant du négoce de produits agricoles, avec l’actuel ministre de l’Agriculture brésilien. Ce dernier est un des plus gros producteurs de soja du monde… Cette culture est au Brésil une source de profits immenses, mais elle a des conséquences environnementales catastrophiques.

Un des plus gros clients d’Appleby s’appelle Glencore, l’empire très secret des matières premières. Grâce à des documents inédits, "Cash" explique comment ce groupe a mis la main sur les plus belles mines de cuivre et de cobalt au monde, en s’associant avec un partenaire sulfureux en République démocratique du Congo… Après la diffusion de l’enquête, Elise Lucet poursuit le débat sur le plateau avec des spécialistes et des responsables politiques.

"Paradise Papers : au cœur d’un scandale mondial", une enquête d’Edouard Perrin, avec Solène Patron, diffusée le mardi 7 novembre 2017 à 20h55 sur France 2.

