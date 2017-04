VIDEO. "13h15". Foire du Trône : dans la fabrique des monstres du train fantôme

Pendant deux mois, petits et grands visiteurs seront plus de 3 millions à se rendre sur la pelouse de Reuilly, à Paris, à la Foire du Trône, soit jusqu’à 150 000 par jour. Et pour conserver la faveur du public, les forains doivent toujours moderniser les manèges et attractions. Cette année, Julien a commandé de nouveaux monstres pour équiper son train fantôme…

Il se rend près de Vérone, en Italie, pour se rendre compte de l’avancée des travaux. Les monstres qu’il a imaginés pour terroriser ses clients seront-ils à la hauteur ? Julien en a confié la construction à Thierry Tizorin, le spécialiste du train fantôme et des palais du rire. Pour satisfaire le forain, il a utilisé des techniques très modernes.

Il faut investir dans la technologie

Julien est venu avec son fils Gabin, qui reprendra un jour le manège. L’attraction, qui se transmet de génération en génération, doit sans cesse évoluer et il faut investir dans la technologie : "Les parcs d’attraction évoluent autour de nous, explique le forain. Si je n’évoluais pas dans mon attraction, je n’aurais plus de clientèle. Ce sont des investissements et des crédits…"

Parmi les nouveautés offertes par le train fantôme de la famille Maury, il y a les vidéos avec effet 3D. On est très loin des trains fantômes d’avant… "Moi, j’avais un masque de squelette que l’on peignait en fluo, se souvient Julien. Et un drap que ma grand-mère me découpait. C’était mon premier travail, à six ou sept ans. Je m’amusais vraiment à faire peur aux gens." Et il dit que son fils lui donne "beaucoup d’idées car en tant que jeune, il voit pas mal de choses".