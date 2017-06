"13h15 le samedi". Grégory : une affaire de famille

L’affaire du petit Grégory, soit l’assassinat d’un enfant de 4 ans, annoncé et revendiqué par un mystérieux corbeau. Le 16 octobre 1984, il a été retrouvé mort noyé dans la Vologne, à Lépanges-sur-Vologne, dans le département des Vosges.

Au gré des multiples rebondissements, les enquêteurs et les juges ont conservé une certitude. Il s’agit d’un huis clos familial, une terrible histoire de jalousie et de haine. Le coupable est forcément un membre du clan Villemin...

Mis en examen pour "enlèvement suivi de la mort" de l'enfant

Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) rappelle cette affaire dont le secret tient depuis plus de trente ans… Jusqu’à ce que les enquêteurs reprennent les quatre tomes de ce dossier fleuve et relisent des milliers d’auditions. Grâce à un logiciel informatique, des incohérences sont apparues dans certains témoignages, ainsi que des trous dans des emplois du temps.

L’étau s’est finalement resserré sur la grand-tante et le grand-oncle de Grégory. Ils viennent d’être mis en examen par un juge d'instruction de Dijon pour "enlèvement suivi de la mort" de l’enfant. Saura-t-on enfin la vérité ? Lionel Feuerstein, Alexandre Paré, Pauline Dordilly et Anthony Santoro reviennent sur cette énigme qui a marqué la France et fait encore aujourd’hui la une de l’actualité…

