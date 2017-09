Romain Duris : l'acteur dévoile ses dessins érotiques dans un recueil

Figure incontournable du cinéma français, Romain Duris a une autre passion moins connue : le dessin. Le quadragénaire vient de publier Pulp, un recueil de dessins et de peintures. Certaines de ces oeuvres remontent à l'adolescence de Romain Duris.



"C'est une passion non pas cachée, mais personnelle, intime. (...) J'ai besoin physiquement à chaque fois de me retrouver seul et le dessin est un très bon exutoire, un très bon moyen pour se retrouver face à quelque chose qui nous appartient", explique l'acteur.

Des dessins bientôt exposés à Paris

Que révèlent ces dessins ? Il y a une évocation de l'érotisme, de la sexualité. "Il y a beaucoup de corps. L'érotisme, c'est un grand mot. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vie, il y a du désir, il y a du charnel. Les bouches se touchent, les personnages se mordent", poursuit l'acteur qui souligne la présence aussi "d'une note d'humour, de dérision" dans ses oeuvres.



Pulp se lie à une exposition à partir du 15 septembre à la Galerie Cinéma Anne-Dominique Toussaint, dans le 3e arrondissement de Paris.

