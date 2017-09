VIDEO. Etats-Unis : Los Angeles fait face à un incendie sans précédent

Le feu aux portes de la mégapole californienne. Los Angeles (États-Unis) est la proie de l'incendie le plus important de son histoire. Près de 2 000 hectares sont déjà partis en fumée et plus de 700 habitations ont été évacuées. Les studios américains sont particulièrement menacés comme celui de Disney situé dans le nord de la ville.

Le maire de Los Angeles demande l'état d'urgence

Au moins 500 pompiers sont mobilisés ainsi que d'importants moyens aériens. Le chef des pompiers reconnaissait lui-même, dimanche soir, que seuls 10% du sinistre est circonscrit. Le maire de Los Angeles vient de demander l'état d'urgence pour les quartiers les plus touchés. 2017 restera comme l'année de tous les records aux États-Unis sur le front des incendies. Près de trois millions d'hectares sont partis en fumée, soit 50% de plus qu'en 2016.

