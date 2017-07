VIDEO. L'Europe en proie aux incendies

Vers un nouveau drame ?

Si la France fait face à des incendies ces derniers jours , ailleurs en Europe, d'autres feux font rage. Aux portes deRome (Italie), un immense panache de fumée se dégage. Le manque de visibilité rend difficile l'action desCanadair. Alors, pour en venir à bout, les hélicoptères vont au plus près des foyers. Au sol, les carabiniers italiens quadrillent la zone pour prévenir tout nouveau départ de feu, car l'incendie pourrait être l'oeuvre de plusieurs pyromanes. Plusieurs personnes ont déjà été interpellées.Après l'Italie et sa région d'Ostie, les incendies ont aussi ravagé Split, la deuxième ville de Croatie. Les flammes ont gagné la ville, au plus près des habitations. Avec des moyens dérisoires, de simples seaux d'eau, les habitants ont tenté de stopper la progression des flammes. Les pompiers, appelés en renfort, ont lutté toute la nuit de lundi à mardi. Au Monténégro voisin, les autorités en ont appelé à l'aide internationale. Le pays est en proie aux flammes depuis plusieurs jours. Au Portugal, cette fois, c'est le nord du pays qui a été frappé par les incendies autour de la région d'Alijó. De quoi faire craindre un nouveau drame. Le mois dernier, 64 personnes avaient perdu la vie dans des incendies.