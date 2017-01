VIDEO. Coup de froid : des conditions difficiles pour ceux qui travaillent dehors

Quand on travaille à Mouthe (Doubs), le village le plus froid de France, on sait à quoi l'on s'expose : -20 degrés dans la nuit, -17 degrés au réveil ce vendredi 6 janvier, ça pique un peu. Mais c'est extrêmement habituel ici. On est quand même loin des -36 degrés, le record en 1968, mais bon glissons.