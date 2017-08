Airbnb : quelle indemnisation en cas de sinistre ?

En matière de location entre particuliers, on est jamais à l'abri d'une surprise. Pour cette utilisatrice de la plateforme Airbnb, l'heure est à la douche froide après avoir loué son studio pendant trois semaines. Déchets et bouteilles dans tout l'appartement, des dégâts spectaculaires et irréparables, ces dégâts ne seront pas remboursés par l'assurance, car il n'y a pas eu d'effraction.

Quelle indemnisation ?

Sur le site de la plateforme, tout est pourtant fait pour que les propriétaires gardent l'esprit tranquille. En cas de désagrément de ce genre, Airbnb propose une indemnisation. Mais dans les faits, selon Me Beallaiche, avocat, peu de propriétaires sont satisfaits par les procédures puisque c'est la plateforme qui estime les dommages subits. La propriétaire de l'appartement sinistré a lancé une procédure d'indemnisation et a déposé plainte pour accélérer les choses.

