VIDEO. Contraventions : les nouveaux dispositifs de la police

Ralentissez, vous êtes filmés ! A Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), France 2 a embarqué à bord d'une voiture de police bardée de caméras discrètes. À bord, deux agents traquent les infractions et, grâce à une tablette informatique, déclenchent une caméra qui photographie la scène ainsi que la plaque d'immatriculation. En un clic, le procès-verbal est dressé.

Des PV directement envoyés à votre domicile

Grâce à cette technologie, dresser des contraventions est un jeu d'enfant, avec une rapidité hors du commun. Il serait impossible d'avoir de tels résultats avec des policiers à pied.

Pour aller encore plus loin, la ville de Saint-Denis utilise un système pour contrôler ceux qui ne payent pas leur stationnement. Dans l'horodateur, il faut maintenant rentrer son immatriculation, directement transmise à la voiture de police. Au passage du véhicule, la caméra va scanner toutes les plaques, les analyser et savoir si un ticket a été payé ou non. En cas d'infraction, le PV est directement envoyé au domicile du fautif.

Le JT

Les autres sujets du JT