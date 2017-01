Qu'y a-t-il dans vos boîtes de conserve ?

Elle est la meilleure alliée des cuisiniers pressés : la boîte de conserve fait partie de notre quotidien depuis deux siècles. Les plus gros consommateurs européens c'est nous : 50 kilos par an chacun. Autre avantage, son prix : autour d'un euro en moyenne. Pour quelle qualité ?



Une très longue vie

L'un des plus gros fabricants français a ouvert ses portes à une équipe de France 2. Ici, on fait du thon. Le poisson arrive en bloc, ultra frais, avant d'être découpé et conditionné dans les boîtes. Il pourra ensuite être consommé dans les trois à cinq ans. Comment est-ce possible ? La boîte est d'abord fermée hermétiquement puis elle est stérilisée. Du coup, la qualité nutritive des aliments est-elle détériorée ? Non, explique un spécialiste à France 2. Certains se sont même lancés dans la boîte de conserve haut de gamme.

Le JT

Les autres sujets du JT