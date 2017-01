VIDEO. Hôtel rasé par une avalanche en Italie : les premières images des secours

Depuis l'hélicoptère, difficile à croire. Sous un immense champ de neige, il y avait un hôtel quatre étoiles. Dans la nuit de mercredi 18 à jeudi 19 janvier, Depuis l'hélicoptère, difficile à croire. Sous un immense champ de neige, il y avait un hôtel quatre étoiles. Dans la nuit de mercredi 18 à jeudi 19 janvier, une avalanche a rasé le bâtiment . On n'en distingue plus que le toit.

Les chasseurs alpins ont été appelés en urgence. L'alerte vient d'un petit village de montagne. L'accès y est très compliqué. La neige, la tempête et les routes bloquées : les secours doivent progresser à ski. Et soudain, ils découvrent l'hôtel, sous deux mètres de neige, avec les clients, piégés à l'intérieur. Ici, l'une des portes est barrée par la neige et les branches. Alors il faut creuser pour entrer. Dans le hall, aucun bruit. Au bout du couloir, la coulée de neige a tout emporté.

Un bilan encore incertain

L'accident s'est produit dans le centre de l'Italie , près d'une station de ski des Abruzzes. L'hôtel Rigopiano est niché dans la montagne à 1200m d'altitude. Il se trouvait exactement sur le couloir de l'avalanche.

Le bilan est encore incertain, mais les autorités redoutent plusieurs victimes. Une trentaine de personnes se trouvaient dans l'établissement. Dans les premières heures de sauvetage, deux personnes ont été évacuées, en état d'hypothermie.