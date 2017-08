VIDEO. Julie Gayet confie avoir été "très émue" quand François Hollande a renoncé à se présenter

Elle se fait rare sur les plateaux de télévision. Julie Gayet, compagne de l'ancien président de la République, a répondu à quelques questions sur sa relation avec François Hollande, sur le plateau de "C à vous", sur France 5, lundi 28 août.

"Il m'a fait beaucoup pleurer"

Interrogée par Patrick Cohen, Julie Gayet a dit avoir été très émue après avoir entendu François Hollande renoncer à sa candidature à la présidentielle : "Moi en tout cas, j'ai été très émue, il m'a fait beaucoup pleurer à ce moment." L'actrice n'a pas voulu en dire plus malgré les questions des journalistes.

Dans cette émission, présentée dorénavant par Anne-Elisabeth Lemoine, Julie Gayet était venue parler de cinéma et de théâtre, notamment des Noces de Figaro qu'elle met en scène pour le festival Opéra en plein air. Elle a donc refusé à plusieurs reprises de parler de son compagnon ou encore de l'affaire Closer, les photos montrant François Hollande sortant d'une rencontre avec elle. Elle a confié que le plus dur a été de gérer cette relation : "De la manière la plus discrète et la plus droite et la plus simple."