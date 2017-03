VIDEO. Stéphane Le Foll à la presse : "Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui. On va se retrouver avec trois journalistes à la fin"

Déjà le sentiment d'être zappé ? Comme après tous les Conseils des ministres, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, a rendu compte des dispositions adoptées à l'Elysée, mercredi 15 mars. L'assistance était clairsemée, a-t-il remarqué, mi-ironique, mi-nostalgique.

"Il n'y a plus de questions ? Vous n'êtes pas nombreux, aujourd'hui, a constaté le ministre de l'Agriculture. Non, c'est vrai qu'il y a une campagne électorale, ça se passe ailleurs. Ben voilà, j'ai compris. Eh oui, on va se retrouver avec trois, quatre journalistes à la fin. On va quand même fêter dans deux semaines 150 points de presse. Pas mal, hein ? Cent cinquantième ! Voilà ! Donc soyez là ! Et dites-le aux copains parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit tout seuls, hein ! (...) L'AFP sera là. Et Reuters aussi. Bloomberg, là, disparu, fini !"

"J'aurai supporté 150 fois vos sarcasmes…"

Puis, tel un professeur pointant les élèves absents : "Qui manque, là ? Europe 1 ? France 2 ? Dites-leur hein : dans 15 jours, cent cinquante [points de presse]. Oh dites donc, j'aurai supporté 150 fois vos questions, vos sarcasmes, vos accusations d'avoir été sur les lobbys industriels, le lobby de la FNSEA de l'autre côté... Tout, tout, tout !"