VIDEO. "Les parlementaires français sont les moins bien payés en Europe", assure Hervé Mariton

Des parlementaires français sous-payés ? Les rémunérations des députés et sénateurs ne sont pas suffisantes, a estimé Hervé Mariton, sur franceinfo, mardi 7 mars. "C'est pas politiquement correct mais je le dis. Un proche à moi disait l'autre jour en réunion de groupe, si on continue comme ça, polémiques, décri du politique, conditions matérielles, (…) à un moment on trouvera pour être parlementaire en France, des retraités, des riches ou des nuls", a lancé le député LR de la Drôme.

"Cinq mille euros net, c’est un salaire confortable, a admis Hervé Mariton, mais cela fait des Français les parlementaires les moins bien payés en Europe."

Cette sortie a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

- Papa, c'est quoi la langue de bois?

- Ecoute Mariton défendre Fillon

- Et l'indécence?

- Ecoute Mariton sur les revenus des parlementaires — Fabrice Auclert (@fauclert) 7 mars 2017

#Mariton veut une augmentation des députés (5 581,05 brut) sinon il n'y aura que des "retraités", des "riches" ou des "nuls". SOS! #DirectAN — Nils Wilcke (@paul_denton) 7 mars 2017