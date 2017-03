Nadine Morano souhaite que François Fillon arrête sa campagne présidentielle

Nadine Morano, députée européenne Les Républicains, a annoncé vendredi 3 mars sur franceinfo qu'elle ne souhaitait pas que François Fillon poursuive sa campagne présidentielle. Elle a indiqué l'avoir "vu en tête à tête lundi". "Je lui ai dit que si j'étais à sa place, j'arrêterais."

"Nous nous ne pouvons pas le pousser dehors, mais le pousser à réfléchir aux conséquences de son maintien pour nos idées", a-t-elle ajouté. "Le compte à rebours est là et c’est lui qui a le chronomètre dans la main."

S’il continue malgré tout, on sera dans une impasse, je ne peux pas rester dans une impasse Nadine Morano à franceinfo

Nadine Morano craint que les Français ne permettent pas au candidat Les Républicains d’arriver au second tour, "et ce serait une catastrophe", dit-elle. "Marine Le Pen, ça n’est pas possible."

Selon elle, le parti Les Républicains "ne peut plus s'appuyer sur la primaire". Cette dernière "est caduque". "Il faut qu’on ait quelqu’un qui a une stature, qui puisse être dans le débat politique face à Marine Le Pen et M. Macron." Nadine Morano estime que "François Baroin a cette capacité de rassemblement."