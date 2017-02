Drogue : Béziers distribue gratuitement aux parents des tests de détection du cannabis

La ville de Béziers se mobilise pour lutter contre l'usage du cannabis chez les adolescents. Grande campagne d'affichage, journal municipal consacré au sujet... et distribution gratuite de test salivaires dans les maisons de quartier, annonce France Bleu Hérault, mercredi 22 février.

400 tests pour une facture de 5 000 euros

Robert Ménard, le maire de Béziers, proche du FN, est résolument pour la pénalisation de la consommation de toute drogue et contre les salles de shoot. La ville a donc acheté 400 tests salivaires de détection de cannabis pour une facture totale de 5 000 euros et les met à destination des parents d'adolescents.

Robert Ménard est fier d'être le premier maire à offrir des tests salivaires. "C'est une première en France, on va voir si ça marche. C'est une nouvelle proposition pour permettre aux parents de discuter avec leurs enfants. On multiplie à Béziers les opérations de prévention", a-t-il confié à France Bleu Hérault.

Une "bonne chose" ou du "flicage" ?

Les adolescents sont partagés quant à ce dispositif. Pour certains "c'est une bonne chose", mais pour d'autres "c'est du flicage. Si les enfants prennent du cannabis, c'est le problème des parents, pas du maire." Les parents ne sont pas unanimes non plus. Si certains trouve ça "très bien", d'autres estiment que "c'est personnel" et "familial" et que "ce n'est pas à une mairie de décider."

Le maire de Béziers annonce que si les parents adhèrent à cette initiative, l'opération sera poursuivie et les tests seront même affinés pour détecter non seulement le cannabis mais aussi la cocaïne, l'héroïne et les amphétamines.