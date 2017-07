Qui est Claire O'Petit, la députée qui a demandé aux jeunes d'"arrêter de pleurer" après la baisse des APL ?

"Ouuuuh, ça va messieurs-dames ! Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros... Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ?" Cette saillie de Claire O'Petit n'est pas passée inaperçue, lundi 24 juillet. Interrogée par le HuffPost dans les couloirs de l'Assemblée, la députée LREM a critiqué en ces termes les protestations de certains étudiants contre la baisse des APL, annoncée par l'exécutif. "Cinq euros, c'est beaucoup, concède-t-elle. Mais c'est ça ou on augmente les impôts."

Filmés puis relayés dans la presse, les propos de l'élue déclenchent immédiatement un tollé sur les réseaux sociaux. Connue pour son franc-parler, la députée persiste et signe cependant, mardi 25 juillet, sur RMC. "Les étudiants, aujourd’hui [fin juillet], sont chez papa-maman ou ils travaillent parce qu’il n’y a plus de cours. [...] Excusez-moi, je ne pleure pas !", lance-t-elle au micro des "Grandes Gueules".

En quelques heures, le nombre de requêtes "Claire O’Petit" entrées sur le moteur de recherche de Google, grimpe de manière vertigineuse. Elue sous l'étiquette LREM dans la 5e circonscription de l'Eure, la commerçante retraitée n'en est pourtant pas à sa première polémique.

"Candidate multirécidiviste de l'échec electoral"

Retour en mai 2017. Alors que la campagne d’Emmanuel Macron pour les élections législatives commence par une longue série de couacs, la nomination de Claire O’Petit ne fait pas tout à fait l'unanimité dans son propre camp. Le 16 mai, Le Lab rapporte que, la veille, plusieurs militants d'En Marche!, qui se décrivent dans un courrier comme étant "originaires de l'Eure", ont saisi "en urgence" la commission d'éthique et la commission nationale d'investiture (CNI) du mouvement d'Emmanuel Macron, afin de s’opposer à la décision de la CNI d’investir Claire O'Petit dans leur circonscription.

Premier motif de contestation invoqué par ces militants : le fait que Claire O'Petit ne remplisse pas, selon eux, les critères du "renouvellement" auquel aspire le président de la République.

Entrée en politique au Parti socialiste (PS) au début des années 2000, Claire O'Petit avait recueilli 6,75% des voix aux législatives de 2007, dans la 1ère circonscription de Seine-Saint-Denis, sous la bannière de l'UDF-MoDem. En 2012, elle avait récolté 1,63% des suffrages exprimés au premier tour des législatives dans la 5e circonscription de l'Eure, cette fois sous l’étiquette du MoDem, parti qu'elle quitte en 2014.

Il n'en faut pas plus aux détracteurs de Claire O'Petit pour la qualifier de "candidate multirécidiviste de l’échec électoral". Sa nomination correspond certes aux deux objectifs phares fixés par Emmanuel Macron : la parité et l'implication de la "société civile" à l'Assemblée. Mais certains doutent de sa capacité à mobiliser les électeurs d'En marche !.

Du reste, ce qui dérange la douzaine d’opposants à l’investiture de Claire O’Petit, ce sont vraisemblablement les "propos publics très dérangeants" que cette dernière a tenus sur divers sujets de société au micro des "Grandes Gueules", le talk-show de RMC où elle est intervenue régulièrement à partir de 2005.

"Evidemment que le PS est raciste"

Au total, une douzaine de "propos outranciers" sont listés par les opposants à l'investiture de Claire O'Petit. Evoquant les Roms en 2011, la chroniqueuse affirme par exemple : "lI y a malheureusement une culture chez eux qui n’est pas la nôtre, ils vivent d’une façon qui n’est pas la nôtre et ne font aucun effort pour s’y intégrer, et ça c’est extrêmement pénible."

En février 2015, nouveau dérapage, quand elle critique cette fois les "jeans dégueulasses" et les "cheveux qui sont pas possibles" des "enseignants". La même année, Claire O'Petit lâche, toujours sur RMC : "Si nos lois étaient appliquées, je n'aurais pas peur d'un homme en djellaba". "Evidemment que le Parti socialiste est raciste", lance-t-elle encore, en réaction aux propos de la sénatrice Samia Ghali qui accuse le PS de l'avoir lésée lors des élections municipales à Marseille. A ces sorties remarquées, s'ajoutent d'autres propos polémiques relayés notamment par BuzzFeed et le HuffPost.

"Je ne me justifierai pas", clâme Claire O'Petit face à ses détracteurs, auprès de France 3 Normandie. Ses déclarations "étai[ent] publi[ques] : 1,8 million d’auditeurs par jour, plus le replay la nuit", argue-t-elle. Et d’ajouter : "Je ne l’ai pas dit dans un couloir. Et j’ai eu l’investiture."

"Le fait que Claire O'Petit n’ait pas été désinvestie par la CNI, et, au surplus, qu’elle ait été élue par les électeurs de la 5e circonscription, clôt la polémique de ce courrier", estime auprès de franceinfo Fabien Gouttefarde, ex-référent départemental LREM de l'Eure et désormais député dans la 2e circonscription de ce même département. Le 18 juin 2017, Claire O'Petit recueille 55,98% des suffrages exprimés au second tour des élections législatives de 2017, face à son rival du Front national, Vincent Taillieu.

"Gilbert [Collard] est un copain des 'Grandes Gueules'"

Mais une information relayée dans la presse a récemment semé le doute quant à la couleur politique de Claire O'Petit. Le 30 mai, Le Parisien cite sous couvert d'anonymat "un cadre du parti" Front national (FN), qui assure que Claire O'Petit leur aurait "demandé à être investie en position éligible sur la liste de Nicolas Bay, en Normandie", lors des élections régionales de 2015.

Interrogé à ce sujet par franceinfo, Gilbert Collard (député du Gard, secrétaire général du Rassemblement bleu Marine) répond qu'il a "décidé une fois pour toutes de ne plus collaborer aux entreprises de délation, vraies ou fausses."

Selon Le Parisien, une rencontre aurait été organisée dans un restaurant entre Claire O'Petit, Gilbert Collard et Nicolas Bay (secrétaire général du FN), ce que Claire O'Petit a toujours nié. "Gilbert est un copain des Grandes Gueules, il m'a invitée à déjeuner. Là-dessus, Nicolas Bay est arrivé inopinément, mais jamais nous n'avons parlé d'investiture", s'est défendue la retraitée auprès du Parisien. "Je n'ai jamais été adhérente, sympathisante, ni voté FN. C'est contre mes idées", a-t-elle par ailleurs assuré, selon L'Imprévu.

A présent, sa faconde détonne au milieu des discours plutôt sages des autres députés LREM. A tel point que Claire O'Petit se fait déjà surnommer "la Nadine Morano du quinquennat Macron". Depuis le couac sur les APL, un certain malaise semble même s'être installé au sein du parti. Contacté par franceinfo, le cabinet de Claire O'Petit fait savoir que "compte tenu de la polémique suscitée par ses propos sur les réseaux sociaux, Claire O'Petit ne répond plus aux sollicitations des médias pour le moment". Quant au parti La République en marche, il n'a pas répondu à nos sollicitations.

"Bizutage politique"

Les multiples coups de gueules de Claire O'Petit ont rythmé sa vie. Au début des années 2000, c'est déjà un coup d'éclat qui la fait sortir de l'ombre, lorsqu'elle prend la tête d'un mouvement de fronde des commerçants contre la municipalité communiste de Saint-Denis. RMC la repère à cette époque-là, alors qu'elle donne régulièrement son point de vue au standard des Grandes Gueules.

Fille d'une mère soutien de la CGT, Claire O'Petit envisageait d’abord de devenir coiffeuse. Finalement, c'est sa verve qui lui ouvre la voie du commerce. Diplômée d'un CAP de couture, elle exerce une foule de fonctions jusqu'à sa retraite. Ambulancière, responsable commerciale dans le para-médical, toiletteuse pour chiens, commerçante de lingerie fine, représentante, et même démonstratrice de robot ménagers. Cette native d'Epinay, en Seine-Saint-Denis, est une touche-à-tout.

Son action au sein d’un "collectif de commerçants et d'artisans au niveau national" lui vaut même d'être faite chevalier de l'Ordre et du mérite, selon France Bleu Normandie. Et pourtant, le 30 mai 2017, RTL rapporte que la commerçante aurait été condamnée en 2016 par le tribunal de commerce de Bobigny "à cinq ans d’interdiction de diriger toute entreprise commerciale ou artisanale". Une décision qui ferait suite, selon RTL, à la "liquidation judiciaire de son entreprise de défense des commerces de proximité", pour "faute de gestion" notamment.

"Je n'ai jamais été condamnée de façon définitive à une interdiction de gérer", réagit la principale intéressée. "Une procédure d'appel est en cours. Je tiens à préciser que je suis la demandeuse initiale dans cette procédure judiciaire", assure-t-elle dans un communiqué cité par L'Impartial.

Pour pouvoir être investis dans leur circonscription, tous les députés En marche ! doivent convaincre la CNI de leur "probité". A la suite des révélations de RTL, Claire O'Petit dénonce "une forme de bizutage politique". Elle soupçonne des "adversaires inquiets" de vouloir lui mettre des bâtons dans les roues.

"On a entendu ce qu’elle avait à dire"

Deux mois plus tard, sur les bancs de l'Assemblée, Claire O'Petit a rejoint la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Depuis sa saillie sur les APL, son franc-parler n'est pas passé inaperçu au Palais Bourbon. Mais la députée novice semble pouvoir compter sur la solidarité de ses collègues, pour tuer dans l'oeuf tout début de polémique.

"Errare humanum est (l'erreur est humaine)", tempère ainsi Joachim Son-Forget, député LREM des Français de l’étranger, qui incite journalistes et commentateurs politiques à retrouver le "cheminement d’idées [de Claire O’Petit] pour tordre le cou au micro-buzz".

Membre de la même commission parlementaire que Claire O'Petit, le député de la 9e circonscription des Hauts-de-Seine, Thierry Solère(LR "constructif"), ajoute : "Au moins, on ne peut pas lui enlever quelque chose : [...] on a entendu ce qu’elle avait à dire." Et ce n'est certainement pas la dernière fois.