Primaire de la gauche : où pourrez-vous voter dimanche ?

Où aller voter à la primaire de la gauche ? Tous les citoyens majeurs et inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 2015 peuvent se rendre aux urnes dimanche 22 janvier pour départager les sept candidats au premier tour. Au total, 7 530 bureaux de vote seront installés en France métropilitaine et dans les territoires d'Outre-mer. Pour trouver celui dont vous dépendez, utilisez le moteur de recherche proposé par franceinfo.

Les bureaux de vote ouvriront à 9 heures dimanche matin et fermeront leurs portes à 19 heures, quelle que soit la taille de la commune. Pour connaître le bureau de vote dont vous dépendez, saisissez votre adresse dans ce moteur de recherche fourni par les organisateurs de la primaire. Lors du scrutin, vous devrez signer une "charte des valeurs de la gauche et des écologistes" et contribuer aux frais d’organisation de la primaire, soit 1 euro par tour.

