VIDEO. Primaire de la gauche : Manuel Valls évoque Donald Trump pour répondre à une question sur les SDF

Plus à l'aise sur les sujets internationaux et régaliens, Manuel Valls n'hésite jamais à installer le débat sur ce terrain. Jeudi 19 janvier, au début du dernier débat de la primaire de la gauche avant le premier tour, les sept candidats étaient invités à répondre à une question sur les sans-abri et la vague de froid.

Mais Manuel Valls a préféré élargir le débat. "Ce soir, c'est un débat décisif, important pour les Français, nous allons engager une discussion sur les déclarations de Donald Trump, qui mettent en cause la construction européenne, nous allons évoquer la protection de nos compatriotes et le modèle social, personne ne peut être indifférent au drame, aux morts que vous avez rappelé", a déclaré l'ancien Premier ministre. Une sortie qui a surpris ses concurrents.

Les candidats Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Vincent Peillon, lors du débat du 19 janvier 2017 sur France 2. (FRANCE 2)

Manuel Valls est ensuite entré dans le vif du sujet. "Je me méfie des slogans, 'tolérance zéro', 'SDF zéro', même si on en a tous utilisé. (...) Il faut un effort considérable pour ces drames insupportables", a-t-il déclaré. Sur Twitter, son conseiller, Harold Hauzy, a justifié la démarche de son candidat.