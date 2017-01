VIDEO. Primaire de la gauche : "Je suis fier qu'on m'appelle Bilal", déclare Benoît Hamon

"Je suis fier qu'on m'appelle Bilal", a réagi avec humour, Benoît Hamon, jeudi 26 janvier, lors de son meeting à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Le candidat à la primaire de la gauche a répondu au surnom que certains internautes proches de l'extrême-droite lui ont attribué afin de dénoncer sa proximité présumée avec l'islam radical.

"Bilal Hamon", "Bilal, Bilal", a scandé le public. "Je suis fier qu'ils m'appellent Bilal, et je serais fier qu'ils m'appellent Eli, David, peut importe, mais tous ces noms qu'ils détestent, eux les antisémites, eux les racistes, à qui nous ne laisserons ni la France ni la République", a-t-il répondu.

Benoît Hamon évoque le surnom que lui donne l'extrême droite sur internet, "Bilal Hamon, un très joli prénom" #PrimaireGauche — Parrot Clément (@CParrot) 26 janvier 2017

Les précédents "Ali Juppé" et "Farid Fillon"

Plus tôt ce jeudi, Benoît Hamon avait déjà évoqué ce surnom au micro de BFMTV. "Je regrette que Florian Philippot et ses amis des sites d'extrême-droite reprennent ces arguments, me baptisent Bilal Hamon comme on avait baptisé 'Farid' Fillon et 'Ali' Juppé". L'ancien ministre de l'Education a aussi regretté être "l'objet d'une offensive de l'extrême-droite" et qu'elle "soit relayée à gauche".