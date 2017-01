VIDEO. La mauvaise excuse d'Arnaud Montebourg pour se justifier d'avoir "oublié" une journaliste

La mauvaise excuse. Interrogé lundi 2 janvier sur France 5 sur une maladresse commise en décembre, Arnaud Montebourg a tenté de se justifier. Sur le plateau de franceinfo, il avait "oublié" la seule journaliste femme de l'émission, Fabienne Sintes. "C’était très maladroit. Dans mon esprit, il y a eu deux parties d’émission. Dans la première partie, elle n’était pas là. Elle est arrivée après", a-t-il expliqué.

"C'était une maladresse de ma part"

"Elle est arrivée après, d’où le quiproquo. [...] J’étais gêné et c’était une maladresse de ma part. Ça arrive, vous savez. Et y’en aura d’autres", a poursuivi le candidat à la primaire de la gauche sur le plateau de l'émission "C à vous".

Une justification un peu bancale. Co-animatrice de l'émission "8h30 Apathie", la journaliste de franceinfo Fabienne Sintes était présente sur le plateau dès le début de l'interview d'Arnaud Montebourg.