VIDEO. "L'Emission politique" : Charline Vanhoenacker offre une rose fanée à Manuel Valls

"L'avantage avec la rose, c'est que même quand elle est fanée, on peut la garder quand même." L'humoriste Charline Vanhoenacker a offert, jeudi 5 janvier, une fleur fanée à Manuel Valls, le candidat à la primaire de la gauche invité de "L'émission politique". "Vous voyez Monsieur Valls, les Français ne confondent pas la droite et la gauche, il n'y a vraiment que vous", a-t-elle taclé.

"On n'est pas chez Hanouna"

L'humoriste belge s'en est également pris à François Lenglet, le journaliste économique de France 2. "François, qu'est-ce qui vous a pris d'amener des nouilles ? On n'est pas chez Hanouna ici. Monsieur Valls a eu peur pour son slip", a-t-elle ironisé, en référence à l'émission "Touche pas à mon poste".

Charline Vanhoenacker s'est également attardée sur le passé de Manuel Valls et les polémiques qu'il a déclenchées dans sa famille politique. "Je rappelle que vous avez divisé les socialistes et que maintenant vous voulez les rassembler. Je pense que vous auriez plus de facilités à reformer les Beatles que la gauche", a-t-elle lancé.