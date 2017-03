VIDEO. "Je suis le candidat de la feuille de paie" : la formule de Montebourg reprise par Valls puis Hamon

"Je suis le candidat de la feuille de paie" est décidément la formule favorite des candidats socialistes à l'élection présidentielle. Lors de la présentation de son programme, jeudi 16 mars, Benoît Hamon a fait sienne la formule lancée par l'un de ses rivaux du premier tour de la primaire de la gauche,Arnaud Montebourg, et reprise ensuite par son adversaire du second tour, Manuel Valls.

D'abord Montebourg, en suite Valls et enfin Hamon

Le slogan d'abord été employé par Arnaud Montebourg, notamment le 18 janvier, lors d'un meeting à Paris. "Je suis le candidat du travail, de la feuille de paie, de la quittance de loyer", se présente-t-il.

Une fois l'ancien ministre du Redressement productif éliminé de la course à l'investiture, à l'issue du premier tour, Manuel Valls l'a repris à son compte, le lançant au visage de son challenger, Benoît Hamon, lors du débat du second tour de la primaire, le 25 janvier. "Je suis le candidat de la feuille de paie et je ne veux pas que Benoît soit le candidat de la feuille d'impôt", avait-il lancé.

Désormais candidat investi par son camp, Benoît Hamon a réutilisé les mots de ses anciens concurrents pour affirmer son attachement à lutter en faveur des salaires et du pouvoir d'achat des Français.