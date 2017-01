VIDEO. Hamon-Valls : un débat façon "battle" de rap

MC Hamon vs. Dr. Valls. Mercredi 25 janvier, les deux candidats qualifiés pour le second tour de la primaire de la gauche se sont confrontés sur le plateau de TF1 et de France 2. Si le débat a unanimement été qualifié de courtois par les observateurs, les rivaux ont tout de même échangé quelques répliques dignes d'un "battle" de rap.

Certaines piques n'étaient pas bien méchantes. Manuel Valls a ainsi commencé par s'en prendre au revenu universel proposé par son rival. "Tout ce que propose Benoît Hamon, sans augmentation des impôts, n’est tout simplement pas possible", a-t-il ainsi lancé.

Concours de "punchlines"

Le député des Yvelines lui a rendu la pareille lorsqu'il a évoqué la politique économique menée par le gouvernement alors que Manuel Valls était Premier ministre : "Les rêves que vous avez financés sont ceux de ceux qui avaient déjà beaucoup, qui étaient déjà bien portants."

Mais certains échangent relevaient davantage encore du concours de punchlines. A l'image du "Je suis le candidat de la feuille de paie et je ne veux pas que Benoît soit le candidat de la feuille d'impôt" lancé par l'ancien Premier ministre à son rival au début du débat.

"Respecter les règles, c'est commencer par respecter les programmes sur lesquels on est élu", a de son côté lâché Benoît Hamon à Manuel Valls, qui l'accusait sur le ton de la blague de n'avoir "pas toujours respecté les règles au cours de ces deux dernières années".