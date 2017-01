Un auditeur de France Inter à Manuel Valls : "la claque, on est juste 66 millions à vouloir te la mettre"

Malaise à l'antenne de France Inter. Alors que Manuel Valls répondait aux questions des auditeurs, mercredi 18 janvier, l'un d'entre eux s'est adressé à l'ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la gauche, non pas pour l'interroger, mais pour revenir sur la gifle qu'il avait reçu la veille lors d'une visite à Lamballe (Côtes-d'Armor). "Bonjour Manuel, salut Manu", commence l'auditeur avant de rapidement enchaîner avec cette reflexion : "Moi je pense que la claque, on est 66 millions à vouloir te la mettre. C'était juste trop bon sans déconner. Il a été parfait le bonhomme". Une référence au jeune homme qui a giflé Manuel Valls la veille.

Avant cette intervention, le candidat à la primaire de la gauche avait réagi à cette gifle."Toute violence est inacceptable en démocratie (...) il s'agit sans doute un militant identitaire de l'extrême droite bretonne, mais qui s'affiche aussi avec Dieudonné et Soral".

La veille, juste après avoir été giflé, Manuel Valls détendu, avait réagi à l'incident devant la presse: "Je ne suis pas venu parler de moi. Il y a toujours des individus qui veulent empêcher la démocratie de s'exprimer", a-t-il dit. Et d'ajouter: "Il y a ceux qui contestent la démocratie et ceux qui l'incarnent comme les hommes politiques. La démocratie ne peut pas être la violence."

"Rien, et surtout pas la violence, ne m'empêchera d'aller vers les Français. Je suis déterminé à leur parler et à faire gagner la gauche", a ajouté un peu plus tard Manuel Valls sur Twitter.