RECIT FRANCEINFO. Du jeune apparatchik à l'outsider victorieux : Benoît Hamon, le candidat à l'Elysée que personne n'attendait

Pour la primaire ouverte de 2011, Benoît Hamon ne choisit pas le favori, et se range derrière Martine Aubry. Mais la volonté de rassemblement de François Hollande permet à l'ambitieux Breton de décrocher un maroquin à Bercy en tant que ministre délégué à l'Economie sociale et solidaire et à la Consommation. Il fera voter une loi pour développer l'économie sociale et solidaire ainsi que la fameuse loi Consommation, qui instaure notamment les actions de groupe. Mathieu Hanotin assure le service après-vente : "C’est une superbe loi qui change vraiment le quotidien des Français."

En avril 2014, le jeune ministre déménage ses cartons rue de Grenelle, au ministère de l’Education nationale et devient le numéro 4 du gouvernement. Mais les choix économiques de l’exécutif le mettent mal à l'aise. A l’été 2014, il accepte l’invitation d’Arnaud Montebourg à la traditionnelle Fête de la rose de Frangy-en-Bresse (Saône-et-Loire). Après la dégustation d’une "cuvée du redressement" – une référence critique à la politique d’austérité du gouvernement Valls –, Arnaud Montebourg prend la porte, tout comme Benoît Hamon et Aurélie Filippetti. Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, à Frangy-en-Bresse (Saône-et-Loire), le 24 août 2016. (JEFF PACHOUD / AFP)

François Hollande et Manuel Valls demandent au ministre de l'Education de rester, mais le frondeur préfère acter son désaccord, comme il l’explique aux Inrocks : "Si je restais, c’était en me couchant et en me mettant en pilotage automatique. C’était hors de question." Au final, son passage éclair de même pas cinq mois à l’Education nationale révèle un bilan plus que modeste. Il n’a pas eu le temps de vivre une rentrée scolaire, n’est pas parvenu à calmer la grogne contre les rythmes scolaires et a reculé sur les "ABCD de l'égalité" – un dispositif du gouvernement pour lutter contre le sexisme et les stéréotypes de genre, qui avait déclenché une polémique.

Avec son départ du gouvernement, Benoît Hamon redevient député et rejoint les frondeurs. Il signe alors par deux fois une motion de censure de gauche pour contester l’adoption en force de la loi Travail à l’aide de l’article 49.3 de la Constitution. "Le plus grave, c’est Hamon", réagit François Hollande en voyant la liste des signataires, raconte Le Monde.

L'ancien ministre ne se contente pas d'organiser la fronde. Il consulte, restructure son courant Un monde d’avance, se ressource en lisant de nombreux livres. Bref, il se prépare discrètement. Quand Jean-Christophe Cambadélis propose en juin qu’une primaire soit organisée à gauche, il n’hésite pas longtemps. Certains lui conseillent de jouer le coup d'après, estimant que 2017 est déjà perdu pour le PS, mais son intuition lui commande de se lancer. "On s’est dit qu’il fallait y aller parce qu’il se passerait quelque chose", se souvient Régis Juanico.